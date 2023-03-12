Почему Россия хочет запустить корабль «МС-24» раньше срока

Речь идёт о двух основных причинах. Первая: запущенный в феврале «МС-23» может иметь схожий дефект обшивки, из-за которого примерно через три месяца разгерметизировались корабли «МС-22» и «Прогресс МС-21». По официальной информации разгерметизация произошла в силу попадания в обшивку космического тела. Также в качестве причины рассматривалась версия о дефекте при сборке корабля «МС-22» на Земле.

Вторая причина изменения сроков полёта «МС-24» к МКС — слишком долгое пребывание космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта NASA Франциско Рубио на станции. Они должны были находиться в космосе полгода, но если забрать их в сентябре, тогда они пробудут в космосе целый год, что является слишком сильной физической и психологической нагрузкой.