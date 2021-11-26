Почему Россия не сможет воевать в Европе — отвечает эксперт из США

Связывает он это со многими причинами. В том числе и с тем, что Россия, якобы, располагает ограниченными логистическими возможностями — российские железные дороги (основной путь снабжения армии) от большинства западных отличает широкая колея.

По этой причине, считает Вершинин, российская армия способна к молниеносной войне в приграничных с Россией странах. Но в то же время у неё крайне ограниченные возможности ведения полномасштабных боевых действия на больших европейских пространствах.

Используя это, оттягивая российскую армию от её крупных логистических узлов, НАТО способно нарастить свои возможности в зоне конфликта, считает эксперт.