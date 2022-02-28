Почему с возрастом у людей ухудшается сон

В результате экспериментов, проведённых на мышах, учёные выяснили, что проблемы со сном в зрелом возрасте вызваны нарушениями работы калиевых каналов. Они, в свою очередь, выступают в качестве биологических «переключателей» между бодрствованием и сном.

Также эксперты отметили, что плохой сон является фактором, увеличивающим риски развития различных проблем со здоровьем: от гипертонии до сердечных приступов, диабета, депрессии и болезни Альцгеймера.

Учёные заявили, что они проводили исследование в том числе с надеждой на то, что результаты их работы позволят разработать более эффективную терапию и лекарства от бессонницы в будущем.