Почему самокат нельзя ставить на зарядку сразу после быстрой езды в жаркий день

В жаркий летний день, если вы отправитесь кататься на самокате на максимальной скорости и затем быстро его зарядите, может возникнуть опасность пожара из-за перегревшегося аккумулятора. Об этом предупреждает Дмитрий Пелегов, эксперт из Института электродвижения МФТИ.

Пелегов обращает внимание на две основные причины возгорания электрического транспорта. Первая — это повреждение аккумулятора или сбой в процессе зарядки. Вторая — повышенная вероятность сбоя, если аккумулятор сильно нагрет перед зарядкой. Например, если на жаре вы на предельной скорости катаетесь на самокате и затем сразу его заряжаете. Если система контроля температуры не работает, существует риск возгорания.

Эксперт также напоминает о случаях пожаров смартфонов Samsung из-за ошибок в дизайне аккумулятора. Хотя вероятность подобного для электросамоката мала, она возможна, особенно если устройство от малоизвестного производителя или производитель снизил качество для экономии. Важно быть внимательным с использованием устройств, которые накапливают энергию.