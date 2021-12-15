Почему шампанское лучше не пить на Новый год

Как отметил врач, в шампанском сочетается спирт и газы. Из-за пузырьков, содержащихся в шампанском и других игристых винах, опьянение всегда более глубокое и наступает быстрее по сравнению с такой же дозой обычного вина.

К тому же игристое вино раздражает желудок, после него сильно хочется есть. И если закусывать чрезмерно, это приведёт к лишнему весу. И праздники превратятся во вред для здоровья.

«Они раздражают желудок, обостряют язвенную болезнь и гастрит. Натощак пить шампанское нельзя, только после еды и маленькими глотками. Закусывать лучше салатами с мясом или фруктами», — посоветовал эксперт.