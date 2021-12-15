Почему шампанское лучше не пить на Новый год

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Почему шампанское лучше не пить на Новый годОно быстро опьяняет
Врач-диетолог Михаил Гинзбург объяснил, почему шампанское нельзя пить на Новый год. По его словам, алкоголь вреден в принципе, а шампанское представляет собой особую угрозу для организма.
Как отметил врач, в шампанском сочетается спирт и газы. Из-за пузырьков, содержащихся в шампанском и других игристых винах, опьянение всегда более глубокое и наступает быстрее по сравнению с такой же дозой обычного вина.
К тому же игристое вино раздражает желудок, после него сильно хочется есть. И если закусывать чрезмерно, это приведёт к лишнему весу. И праздники превратятся во вред для здоровья.
«Они раздражают желудок, обостряют язвенную болезнь и гастрит. Натощак пить шампанское нельзя, только после еды и маленькими глотками. Закусывать лучше салатами с мясом или фруктами», — посоветовал эксперт.
Источник: Известия