Почему случилась авария атомной подлодки США в Южно-Китайском море

Сообщается, что команда рассказывала о том, что на субмарине регулярно отказывал носовой внутрикорпусный гидроакустический комплекс AN/BQQ-10. Кормовой был исправен, но его работа резко ухудшалась на скорости, превышающей 16 узлов.

Вероятно, поэтому между данными зондирования морского дна и навигационными картами была существенная разница. Для точности данных экипаж использовал датчики в активном режиме.

Тем не менее, в отчёте сказано о том, что не технические неисправности привели к аварии, а причина заключается в плохой слаженности команды и слабой подготовке экипажа.