Почему случилась авария атомной подлодки США в Южно-Китайском море

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Почему случилась авария атомной подлодки США в Южно-Китайском мореСкорее всего, вина экипажа
Военно-морские силы США опубликовали отчёт о подробностях столкновения атомной подводной лодки Connecticut типа Seawolf с неизвестной подводной горой в Южно-Китайском море.
Сообщается, что команда рассказывала о том, что на субмарине регулярно отказывал носовой внутрикорпусный гидроакустический комплекс AN/BQQ-10. Кормовой был исправен, но его работа резко ухудшалась на скорости, превышающей 16 узлов.
Вероятно, поэтому между данными зондирования морского дна и навигационными картами была существенная разница. Для точности данных экипаж использовал датчики в активном режиме.
Тем не менее, в отчёте сказано о том, что не технические неисправности привели к аварии, а причина заключается в плохой слаженности команды и слабой подготовке экипажа.