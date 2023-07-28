Почему слухи о людях, на которых не действует обезболивающее зубов, врут

Доктор Надежда Патлатая опровергает миф о сильной боли при удалении зуба под анестетиком. Она объясняет, что анестетик блокирует нервные импульсы в мозгу, и пациент не должен чувствовать боли в течение 20 минут, до трёх часов, в зависимости от типа анестетика и его дозировки.

Современные анестетики безопасны, но врачу важно узнать о предыдущих обезболиваниях пациента и о проблемах с анестезией. Это поможет предотвратить возможные аллергические реакции и подобрать оптимальный препарат.

Таким образом, страхи, связанные с болезненным процессом удаления зуба под анестезией, — это не более чем миф, который развеивается с помощью современных и безопасных анестетиков.