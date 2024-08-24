Почему смартфон нужно время от времени отключать

Смартфоны стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, предоставляя нам GPS, музыку, календари, камеры и доступ к социальным сетям. Эти устройства работают круглосуточно, и многие пользователи даже не задумываются о том, что им иногда нужно отдыхать. Менеджер по мобильному оборудованию компании «МегаФон» Александра Вольнова рассказала, зачем и как часто стоит выключать смартфон.

По словам Вольновой, одной из основных причин для выключения устройства является безопасность. Существуют атаки, которые могут произойти без ведома пользователя, и они могут привести к кражам личной информации. Она объяснила, что перезагрузка устройства может прервать цепочку уязвимостей и снизить риски целенаправленного фишинга. Эксперт посоветовала делать это хотя бы раз в неделю на пять минут или лучше на всю ночь, чтобы закрыть фоновый доступ к приложениям и избежать стороннего вмешательства.

Кроме того, Вольнова отметила, что регулярное выключение смартфона помогает избежать перегрева батареи и сократить количество циклов зарядки. Это особенно актуально в летнее время, когда гаджет может перегреваться от жары. Если вы заметили, что телефон стал медленно реагировать, это также сигнал, что ему нужно немного отдохнуть. Эксперт напомнила, что отключение устройства перед сном не только помогает сэкономить заряд, но и позволяет устроить цифровой детокс, позволяя пользователям отвлечься от информационного потока.