Почему смартфон перестаёт подавать «признаки жизни» и включаться

Смартфон может отключиться в самый неожиданный момент, особенно в центре города или вдали от цивилизации. Без розеток и аренды повербанков это может стать настоящей проблемой. Но, зная несколько простых лайфхаков, можно быстро оживить устройство. Эксперты делятся советами, что делать, если телефон не включается и почему это происходит.

Одной из причин может быть попадание жидкости в смартфон. Например, при мытье посуды капли попали на экран, и телефон стал глючить. Вода проводит электричество, поэтому нельзя сразу подключать телефон к зарядке — можно повредить аккумулятор или материнскую плату. Не стоит класть телефон в рис или сушить феном, это не поможет. Лучше просто отряхнуть телефон, убрать влагу салфеткой и оставить сушиться на сутки в сухом месте.

Ещё одна частая проблема — сломанное зарядное устройство. Кабели могут перетираться, а блок питания перегорать. Обратите внимание на трещины и потёртости на кабеле. Если такие проблемы происходят часто, купите плетёный шнур надёжного бренда. Также используйте сетевые фильтры или источники бесперебойного питания для защиты всей проводки в доме.

Иногда телефон не включается из-за перегрева, особенно летом. Если устройство перегрелось, снимите чехол, закройте все приложения, включите «Авиарежим» и заблокируйте экран. Перегрев опасен: при высоких температурах аккумулятор может вздуться или загореться, а клей, удерживающий внутренние компоненты, начнёт плавиться. Переместитесь в тень и дайте телефону остыть.

Смартфон может не включаться и из-за сбоя SIM-карты. Попробуйте вынуть все карты и проверить их на повреждения. Если проблема в SIM-карте, обменяйте её у оператора. Ещё одна причина — установка бета-версии операционной системы. Бета-версии могут быть нестабильными, поэтому лучше их избегать. Если телефон не включается, выполните экстренную перезагрузку.

Если на телефон попал вирус, переведите устройство в безопасный режим и удалите подозрительные приложения. Очистите кэш и включите функцию защиты. Можно также установить антивирус или сбросить телефон до заводских настроек, сделав резервную копию.

Наконец, проблема может быть в неисправной детали внутри смартфона. Это может быть аккумулятор, шлейфы или другие комплектующие.