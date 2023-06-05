Почему смывать воду, сидя на унитазе, вредно для здоровья

Почему смывать воду, сидя на унитазе, вредно для здоровьяС этим моментом стоит быть внимательнее
Недавно в китайской социальной сети Weibo стал популярным хэштег «#Не смывайте туалет во время использования».
И это вполне логичный призыв. Всё дело в том, что многие люди привыкли смывать воду в середине процесса, чтобы уменьшить запахи. Но свежие исследование учёных показали, что подобная практика на деле крайне нездорова.
Основная причина заключается в том, что вода в унитазе, когда она вращается, создаёт брызги. По итогу в воздух «взмывают» вредные бактерии. Если эти бактерии попадут на тело, особенно в область мочеполовой системы, это может вызвать инфекцию.
Исследования также показали, что количество бактерий в туалетной среде после смыва может быть в 12 раз выше, чем при закрытой крышке.
В свете этих фактов большинство экспертов рекомендует закрывать крышку унитаза перед смывом. Это позволит избежать контакта с вредными для здоровья бактериями.