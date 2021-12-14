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Почему соблюдать диету зимой вредно для здоровья

Пища должна быть калорийной
Психолог Дмитрий Синарев объяснил, почему во время холодов нельзя соблюдать диету.
Почему соблюдать диету зимой вредно для здоровья

По его словам, для борьбы с холодом организму необходимо большое количество энергии, а брать её он будет из разнообразного и калорийного питания. К тому же пища должна быть богата витаминами. Поэтому зимой соблюдать диету не рекомендуется.

Кроме питания, нужно как можно больше двигаться: ходить, кататься на лыжах, бегать по утрам или заниматься фитнесом. Таким образом получится не поддаваться хандре, особенно, если вы не любите холод.

Источник: Ррадио Sputnik
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