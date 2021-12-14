Почему соблюдать диету зимой вредно для здоровья

По его словам, для борьбы с холодом организму необходимо большое количество энергии, а брать её он будет из разнообразного и калорийного питания. К тому же пища должна быть богата витаминами. Поэтому зимой соблюдать диету не рекомендуется.

Кроме питания, нужно как можно больше двигаться: ходить, кататься на лыжах, бегать по утрам или заниматься фитнесом. Таким образом получится не поддаваться хандре, особенно, если вы не любите холод.