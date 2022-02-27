Почему соусы для еды лучше готовить самому, а не покупать их в магазине

По его мнению, соусы прежде всего опасны калорийностью, потому что в тех же кетчупах, кроме томата содержится мука, загустители, консерванты, соль и сахар. Он также заметил, что часто соусы не ставят в холодильник, а оставляют стоять на столе, из-за чего есть опасность употребления испорченного продукта и следующего за этим отравления.

Мясников коснулся и соевых соусов, в которых содержится избыток соли, по этой причине они могут быть опасны для гипертоников.

Вместо магазинных соусов врач призвал употреблять соусы, сделанные без соли, консервантов и других вредных добавок, и лучше делать их дома. А самая здоровая еда, по мнению доктора Мясникова, — без соли и соусов.

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