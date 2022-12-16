Почему спутниковые системы OneWeb и Starlink не будут работать в России

По словам руководителя, Россия одна из первых подала заявку в Международный союз электросвязи на необходимый для работы системы «Скиф» частотный диапазон. Черенков отметил, что по этой причине в России ожидают, что заявка будет скоординирована с приоритетом перед всеми другими соискателями, подавшими свои заявки позднее.

Он обратил внимание, что и Starlink, и OneWeb уже выходили с предложением скоординировать заявленные частоты, но на сегодняшний день российская сторона не приняла предложение пройти координацию. Черенков подчеркнул, что «фактически мы не разрешаем им использовать их спутниковые системы на территории РФ».

Чтобы подтвердить орбитально-частотный ресурс, демонстрационный аппарат «Скиф-Д» должен в течение 90 дней передавать сигнал в заявленных диапазонах частот. К тому же на протяжении первых трёх лет необходимо развернуть не менее 10% от заявленной группировки.

«Диапазон, в котором работает "Скиф" — это один из бесценных секторов частотного спектра, в котором сочетание затухаемости сигнала от помех и скорости передачи данных является оптимальным. Именно поэтому все хотят закрепить за собой права на именно этот частотный ресурс», — заключил Павел Черенков.