Почему среди мужчин смертность выше, чем среди женщин

Среди мужчин смертность выше потому, что именно на мужское население приходится занятие руководящих должностей и связанных с ними физических и эмоциональных нагрузок, стрессов. Также этому способствует тяжёлый физический труд, служба в армии.

Сообщается, что к 2036 году на 1000 мужчин будет приходиться 1112 женщин. На данный момент количество мужчин в России составляет 46,5% населения.