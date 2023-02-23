Почему среди мужчин смертность выше, чем среди женщин

01:53, 23 февраля 2023
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Почему среди мужчин смертность выше, чем среди женщинПричину объяснили статистики
Статистики объяснили более высокую смертность среди мужчин тяжёлыми условиями жизни и стрессами. Федеральная служба государственной статистики сообщила, что к 2036 году в России численность мужчин сократится на 1,4%, либо даже на 8,2%.
Фото: Udemy.com
Среди мужчин смертность выше потому, что именно на мужское население приходится занятие руководящих должностей и связанных с ними физических и эмоциональных нагрузок, стрессов. Также этому способствует тяжёлый физический труд, служба в армии.
Сообщается, что к 2036 году на 1000 мужчин будет приходиться 1112 женщин. На данный момент количество мужчин в России составляет 46,5% населения.