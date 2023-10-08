Почему США отменили проект супер-оружия «Плутон»И это было логичное решение
В свете текущего развития российских ядерных технологий, внимание мирового сообщества обратилось к проекту США, отменённому более полувека назад: Project Pluto. Он представлял собой разработку ядерного ракетного двигателя.
Проект был запущен на Невадском национальном безопасном объекте (NNSS) и представлял собой ракету с низким сверхзвуковым полётом (SLAM), использующую ядерную рамджетную тягу.
В 1961 году США успешно представили революционный Tory IIA-I, первый в мире ядерный рамджетный двигатель. Однако, несмотря на успехи, ВВС США и Атомная энергетическая комиссия приняли решение отменить проект.
Основной причиной отмены стали опасения по поводу безопасности. Проект мог представлять угрозу даже союзникам США, вызывая разрушения и радиационное заражение на своем пути к цели.
Кроме того, возможные риски, связанные с дополнительными требованиями к испытаниям и производству, также могли повлиять на итоговое решение об отмене.