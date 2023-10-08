Почему США отменили проект супер-оружия «Плутон»

Проект был запущен на Невадском национальном безопасном объекте (NNSS) и представлял собой ракету с низким сверхзвуковым полётом (SLAM), использующую ядерную рамджетную тягу.

В 1961 году США успешно представили революционный Tory IIA-I, первый в мире ядерный рамджетный двигатель. Однако, несмотря на успехи, ВВС США и Атомная энергетическая комиссия приняли решение отменить проект.

Основной причиной отмены стали опасения по поводу безопасности. Проект мог представлять угрозу даже союзникам США, вызывая разрушения и радиационное заражение на своем пути к цели.

Кроме того, возможные риски, связанные с дополнительными требованиями к испытаниям и производству, также могли повлиять на итоговое решение об отмене.