Почему США продолжат покупать российский уран

США не хватит и десяти лет, чтобы заместить поставки обогащенного урана от «Росатома», заявил и.о. заведующего кафедрой молекулярной физики НИЯУ МИФИ Иван Тронин.

В США отсутствует технологии разработки и производства газовых центрифуг, подчеркнул физик. Страна уже пыталась несколько раз разработать свою газовую центрифуг, но безрезультатно, отметил Тронин. Для освоения новой технологии потребуется колоссальные вложения и огромное количество времени.

США потребуется по крайней мере десять лет только на то, чтобы запустить завод по обогащению урана, считает специалист. При этом будет непонятна стоимость единицы работы разделения, определяющей экономическую эффективность газовой центрифуги. Тем более США не получится за десять лет создать газоцентрифужное производство, сравнимое по объему и эффективности с производством внутри «Росатома».

Поэтому США будут продолжать платить России за обогащенный уран, резюмирует Тронин.