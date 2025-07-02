Наука и технологии
Опубликовано 02 июля 2025, 19:20
1 мин.

Почему СССР передумал бурить в центр земли и закрыл Кольскую скважину

Тайны и легенды самой глубокой скважины в мире
Кольская сверхглубокая скважина, заложенная в 1970 году на Кольском полуострове, остаётся одним из самых загадочных объектов советской науки. Её глубина составила рекордные 12 262 метра, что почти на 4 километра превышает высоту Эвереста. Изначально проект был нацелен на изучение строения земной коры и мантии, а место для бурения выбрали из-за древних пород, оголённых ледниками.
Почему СССР передумал бурить в центр земли и закрыл Кольскую скважину
© Шелковников Евгений Анатольевич / Wikipedia

Интересно, что благодаря этому исследованию учёные обнаружили бактерии, способные жить на экстремальных глубинах. Это подтвердило теории о значительном количестве микроорганизмов под землёй. Также выяснилось, что температура в недрах Земли выше, чем предполагали: на 12 километрах она достигает 220 градусов Цельсия. Распространённые слухи о сходстве пород скважины с лунным грунтом оказались неверными, пишет 360.ru.

К 1990-м годам бурение остановили из-за финансовых трудностей и распада СССР. Официально скважину закрыли в 1992 году. Попытки поддерживать объект на плаву не принесли успеха, и к 2008 году центр был ликвидирован. Сейчас сооружение постепенно разрушается, а оборудование разворовывают. Восстановление работы потребует сотни миллионов рублей, поэтому пока речь об этом не идёт. Тем не менее туристы приезжают посмотреть на объект и послушать местные легенды о загадочных звуках и «адских врат» под землёй.

Между тем, на фоне экономических трудностей возникли слухи. Одни утверждали, что скважина якобы открыла вход в ад, а учёные услышали стоны душ. История оказалась первоапрельской шуткой финской газеты, но в неё охотно поверили как внутри страны, так и за рубежом.

Кольская сверхглубокая скважина вдохновила и кинематографистов. В 2009 году вышел международный фильм о пропавших учёных, а в 2020-м в России вышел фантастический хоррор с одноимённым названием, который не получил положительных отзывов и провалился в прокате.

Источник:360.ru
Автор:Булат Кармак
Теги:
#исследование
,
#наука