Почему СССР передумал бурить в центр земли и закрыл Кольскую скважину

Интересно, что благодаря этому исследованию учёные обнаружили бактерии, способные жить на экстремальных глубинах. Это подтвердило теории о значительном количестве микроорганизмов под землёй. Также выяснилось, что температура в недрах Земли выше, чем предполагали: на 12 километрах она достигает 220 градусов Цельсия. Распространённые слухи о сходстве пород скважины с лунным грунтом оказались неверными, пишет 360.ru.

К 1990-м годам бурение остановили из-за финансовых трудностей и распада СССР. Официально скважину закрыли в 1992 году. Попытки поддерживать объект на плаву не принесли успеха, и к 2008 году центр был ликвидирован. Сейчас сооружение постепенно разрушается, а оборудование разворовывают. Восстановление работы потребует сотни миллионов рублей, поэтому пока речь об этом не идёт. Тем не менее туристы приезжают посмотреть на объект и послушать местные легенды о загадочных звуках и «адских врат» под землёй.

Между тем, на фоне экономических трудностей возникли слухи. Одни утверждали, что скважина якобы открыла вход в ад, а учёные услышали стоны душ. История оказалась первоапрельской шуткой финской газеты, но в неё охотно поверили как внутри страны, так и за рубежом.

Кольская сверхглубокая скважина вдохновила и кинематографистов. В 2009 году вышел международный фильм о пропавших учёных, а в 2020-м в России вышел фантастический хоррор с одноимённым названием, который не получил положительных отзывов и провалился в прокате.