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Почему стоит закрыть банковскую карту, которой не пользуешься

За нее могут снимать комиссию
Россиянам рассказали, какие неприятные последствия влекут за собой банковские карты, которыми клиент не пользуется.
Почему стоит закрыть банковскую карту, которой не пользуешься

Об этом сообщила руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Екатерина Семерикова. Так, по словам специалиста, опасность “мертвых” банковский карт в том, что за них могут снимать комиссию.

Риски подобных карт в основном заключаются в том, что за некоторые из них может сниматься комиссия, о которой клиент может не знать или забыть. Сейчас все чаще появляются карты, где одним из условий бесплатного обслуживания является минимальная сумма транзакций, которые необходимо совершить в течение расчетного периода”, — поделилась Семерикова.

Кроме того, владельцы таких карт могут не понимать, что их личные данные сохраняются у банка. Это может привести к нежелательным звонкам от банка с различными предложениями. Но что более опасно, в случае утечки персональные данные клиента окажутся у мошенников.

Источник: РИА Новости
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