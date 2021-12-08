Почему стоит закрыть банковскую карту, которой не пользуешься

Об этом сообщила руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Екатерина Семерикова. Так, по словам специалиста, опасность “мертвых” банковский карт в том, что за них могут снимать комиссию.

“Риски подобных карт в основном заключаются в том, что за некоторые из них может сниматься комиссия, о которой клиент может не знать или забыть. Сейчас все чаще появляются карты, где одним из условий бесплатного обслуживания является минимальная сумма транзакций, которые необходимо совершить в течение расчетного периода”, — поделилась Семерикова.

Кроме того, владельцы таких карт могут не понимать, что их личные данные сохраняются у банка. Это может привести к нежелательным звонкам от банка с различными предложениями. Но что более опасно, в случае утечки персональные данные клиента окажутся у мошенников.