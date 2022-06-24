Почему страны Запада не смогут эффективно воевать против российских танков

Леонков прокомментировал недавнюю выставку вооружений Eurosatory, на которой западные страны представили новые вооружения. В частности, речь шла о разработке новых калибров.

Эксперт рассказал, что западные специалисты изучали танк Т-90 в течение сирийской кампании и пришли к выводу, что российскую машину «нельзя гарантированно поразить снарядом калибра 120 миллиметров». «Армата» в свою очередь вооружена БОПС — бронебойными оперёнными подкалиберными снарядами. Эти боеприпасы пробивают до метра брони.

«В боекомплект Т-90 и более нового Т-14 "Армата" входят бронебойные оперённые подкалиберные снаряды (БОПС), пробивающие до метра брони. На Западе таких эффективных боеприпасов нет. Поэтому там и решили заняться именно калибром орудий. При этом наш Т-14 изначально создавался под калибр 152 миллиметра. Поставить это орудие на серийные образцы — вопрос нескольких месяцев», — отметил эксперт.