Почему трезвенники часто умирают раньше умеренно пьющих людей

Результаты научной работы были опубликованы в издании PLOS Medicine. В рамках исследования специалисты изучили данные о 4028 взрослых граждан страны. Участники еще в 1996-1997 годах, когда им было от 18 до 64 лет, заполнили анкету, раскрывающую состояние их здоровья, а также отношения с алкоголем, наркотиками и прочими вредными привычками. Проанализированы были и данные о смертности этих людей, полученные в ходе 20-летнего наблюдения за ними.

Все это позволило опровергнуть мнение о том, что алкоголь уменьшает вероятность преждевременной смерти. Оказалось, что ранняя смерть трезвенников обусловлена не тем, что они перестали пить спиртное, а причиной, по которой они это сделали. В частности, оказалось, что зачастую бросают алкоголь люди с болезнями, уменьшающими длительность жизни. Именно это и влияет на разницу в смертности трезвенников и умеренно пьющих людей.