Почему у людей с высшим образованием реже встречается старческое слабоумие

Отмечается, что возможности лечить большую часть причин возрастных когнитивных изменений у медицины до сих пор нет, поэтому фокусироваться нужно не на лечении, а на профилактике.

В ходе анализа данных 472 возрастных пациентов c высшим образованием выяснилось, что пожилые люди с высоким когнитивным резервом — знанием иностранных языков учёбой в вузе, хорошей академической успеваемостью, навыками грамотной речи и письма — в два раза сильнее защищены от развития деменции и обладают способностью вернуться к нормальной жизни в случае каких-либо изменений здоровья.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.