Почему у переболевших ковидом долгое время сохраняется одышка

Постковидным синдромом в течение нескольких месяцев страдают порядка 20% всех переболевших. Основные симптомы — длительная одышка, снижение умственной работоспособности, повышенная утомляемость.

Чтобы понять, что же лежит в основе одышки как одного из симптомов перенесённого заболевания, учёные исследовали 11 переболевших в лёгкой форме с постковидной симптоматикой, 12 человек — попавших в больницу, но без таких симптомов, и 13 здоровых людей. В качестве метода исследования применялась магнитно-резонансная томография с ксеноном в качестве ингаляционного контрастного агента, который позволил увидеть в лёгких микроповреждения, невыявляемые с помощью компьютерной томографии.

Учёные сообщили, что на фоне постковидного синдрома, газ в лёгких распространяется с такими же затруднениями, как и при острой фазе коронавируса. А в силу неэффективности традиционных методов исследования затрудняются диагностика и лечение последствий заболевания.