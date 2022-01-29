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Почему у переболевших ковидом долгое время сохраняется одышка

Из-за незаметных повреждений в лёгких
Учёные из Великобритании выяснили причину постковидного синдрома — ряда симптомов болезни, которые в течение долгого времени наблюдаются у людей, переболевших коронавирусом.
Почему у переболевших ковидом долгое время сохраняется одышка

Постковидным синдромом в течение нескольких месяцев страдают порядка 20% всех переболевших. Основные симптомы — длительная одышка, снижение умственной работоспособности, повышенная утомляемость.

Чтобы понять, что же лежит в основе одышки как одного из симптомов перенесённого заболевания, учёные исследовали 11 переболевших в лёгкой форме с постковидной симптоматикой, 12 человек — попавших в больницу, но без таких симптомов, и 13 здоровых людей. В качестве метода исследования применялась магнитно-резонансная томография с ксеноном в качестве ингаляционного контрастного агента, который позволил увидеть в лёгких микроповреждения, невыявляемые с помощью компьютерной томографии.

Учёные сообщили, что на фоне постковидного синдрома, газ в лёгких распространяется с такими же затруднениями, как и при острой фазе коронавируса. А в силу неэффективности традиционных методов исследования затрудняются диагностика и лечение последствий заболевания.

Источник: Lenta.ru
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