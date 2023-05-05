Почему у пузырьков в шампанском такая необычная траектория? Учёные нашли ответ на вопрос

Оказывается, ключевую роль здесь играют поверхностно-активные вещества, которые встречаются в вине. Для исследования учёные создали экспериментальную модель, наполнив прозрачный контейнер жидкостью и закачивая газ через иглу на дне контейнера.

Таким образом, они смогли создать различные виды цепочек пузырьков и изучить их стабильность. Стабильными считаются цепочки, подобные шампанскому, когда пузырьки быстро и последовательно движутся вверх.

Путем добавления данного вещества или изменения размера пузырьков, исследователи выяснили, что эти вещества стабилизируют движение пузырьков в растворе.

В шампанском и других игристых винах присутствуют белковые молекулы, которые действуют подобно мыльным растворам и помогают снизить напряжение между жидкостью и пузырьками газа, обеспечивая плавный подъём вверх.