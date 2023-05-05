Почему у пузырьков в шампанском такая необычная траектория? Учёные нашли ответ на вопрос

Почему у пузырьков в шампанском такая необычная траектория? Учёные нашли ответ на вопросРазвлекаются как могут
Учёные из Университета Брауна и Университета Тулузы раскрыли секрет прямолинейного движения пузырьков в игристом вине, которое отличается от поведения пузырьков в других газированных напитках, таких как пиво или минеральная вода.
Оказывается, ключевую роль здесь играют поверхностно-активные вещества, которые встречаются в вине. Для исследования учёные создали экспериментальную модель, наполнив прозрачный контейнер жидкостью и закачивая газ через иглу на дне контейнера.
Таким образом, они смогли создать различные виды цепочек пузырьков и изучить их стабильность. Стабильными считаются цепочки, подобные шампанскому, когда пузырьки быстро и последовательно движутся вверх.
Путем добавления данного вещества или изменения размера пузырьков, исследователи выяснили, что эти вещества стабилизируют движение пузырьков в растворе.
В шампанском и других игристых винах присутствуют белковые молекулы, которые действуют подобно мыльным растворам и помогают снизить напряжение между жидкостью и пузырьками газа, обеспечивая плавный подъём вверх.