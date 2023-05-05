Наука и технологии
07:17, 05 мая 2023
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Почему у пузырьков в шампанском такая необычная траектория? Учёные нашли ответ на вопрос

Развлекаются как могут

Учёные из Университета Брауна и Университета Тулузы раскрыли секрет прямолинейного движения пузырьков в игристом вине, которое отличается от поведения пузырьков в других газированных напитках, таких как пиво или минеральная вода.

Оказывается, ключевую роль здесь играют поверхностно-активные вещества, которые встречаются в вине. Для исследования учёные создали экспериментальную модель, наполнив прозрачный контейнер жидкостью и закачивая газ через иглу на дне контейнера.

Таким образом, они смогли создать различные виды цепочек пузырьков и изучить их стабильность. Стабильными считаются цепочки, подобные шампанскому, когда пузырьки быстро и последовательно движутся вверх.

Путем добавления данного вещества или изменения размера пузырьков, исследователи выяснили, что эти вещества стабилизируют движение пузырьков в растворе.

В шампанском и других игристых винах присутствуют белковые молекулы, которые действуют подобно мыльным растворам и помогают снизить напряжение между жидкостью и пузырьками газа, обеспечивая плавный подъём вверх.

Источник:Хайтек
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