Почему у России на самом деле нет двух лет для перевода банков на отечественное ПО

Почему у России на самом деле нет двух лет для перевода банков на отечественное ПООтвечают эксперты
Российские эксперты рассказали, почему не стоит откладывать переход на российское ПО и как ускорить переход
Использование информационных технологий в разных областях сделало нашу работу эффективнее и улучшило связь между нами. Но вместе с этим появилась необходимость защищать нашу информацию, так как существует риск, что кто-то незаконно получит доступ к ней, украдёт данные или раскроет конфиденциальные сведения. В последнее время ситуация с безопасностью данных стала более напряжённой из-за ряда угроз из-за границы. Переход от иностранных технологий к отечественным может увеличить риск утечки информации.
В условиях быстро меняющейся геополитической обстановки и угроз безопасности данных важно признать, что переход на отечественное программное обеспечение представляет собой возможность обеспечить независимость и кибербезопасность в банковской сфере. Отсрочка в переходе может вызвать серьезные угрозы для конфиденциальности данных и надежности систем. Разработка стратегических партнерств, инвестиции в обучение и экспертизу, а также поиск новаторских решений позволят нам не только обеспечить успешный переход на отечественное ПО, но и создать собственную экосистему информационной безопасности, став новаторами цифровой независимости в банковской индустрии
Долгосрочная зависимость от зарубежных решений может привлечь внимание хакеров и злоумышленников, которые могут искать уязвимости в системах, чтобы получить доступ к конфиденциальным данным. Примером тому служит утечка данных из MTS Bank в сентябре 2023 года, когда было утрачено 21 миллион записей с личными данными клиентов. Поэтому предложение отложить переход к новым информационным технологиям до 2027 года вызывает важные вопросы о безопасности и независимости. Этот период можно использовать для улучшения мер безопасности, разработки отечественных решений и повышения квалификации специалистов в этой области.
Срок можно сдвигать бесконечно долго, мотивируя каждый раз “низким” уровнем квалификации или качеством продуктов на отечественном рынке. Однако под лежачий камень вода не течет, и Банки должны проявить несвойственную капиталистическим институциям, но необходимую для выживания проактивность и активно вложиться в новые разработки систем как под себя, так и для внутреннего рынка в целом. На это придется потратить огромные деньги и время, однако если и дальше просить сменить сроки выполнения ресурсов - будет только больнее и дороже приступать
Тем не менее, консорциум может представлять определённые риски из-за недостатка опыта и сложности разработки. Важно тщательно продумать планы и решения, чтобы обеспечить безопасность и независимость в банковской сфере. Не следует забывать, что информационная безопасность зависит не только от технологий и программ, но и от каждого сотрудника организации. Проведение регулярного обучения и информирование персонала о методах защиты информации и возможных угрозах играют важную роль в создании безопасной среды для работы с данными. Перенос сроков перехода к новым информационным технологиям до 2027 года даёт нам шанс оценить текущую ситуацию, улучшить уровень безопасности и разработать отечественные решения, чтобы снизить риски, связанные с долгосрочной зависимостью от зарубежных поставщиков. Этот период также можно использовать для внедрения современных методов защиты информации и повышения осведомлённости сотрудников, что поможет обеспечить безопасность и независимость наших информационных систем.
Проблему консорциума с недостатком ресурсов можно решить через партнерства с ИТ-компаниями, обучение и переподготовку персонала, сотрудничество с университетами, привлечение разработчиков из других отраслей, стратегическое планирование, оптимизацию процессов, и поиск финансовой поддержки от государства или инвесторов