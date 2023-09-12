Почему у России на самом деле нет двух лет для перевода банков на отечественное ПО

Тем не менее, консорциум может представлять определённые риски из-за недостатка опыта и сложности разработки. Важно тщательно продумать планы и решения, чтобы обеспечить безопасность и независимость в банковской сфере. Не следует забывать, что информационная безопасность зависит не только от технологий и программ, но и от каждого сотрудника организации. Проведение регулярного обучения и информирование персонала о методах защиты информации и возможных угрозах играют важную роль в создании безопасной среды для работы с данными. Перенос сроков перехода к новым информационным технологиям до 2027 года даёт нам шанс оценить текущую ситуацию, улучшить уровень безопасности и разработать отечественные решения, чтобы снизить риски, связанные с долгосрочной зависимостью от зарубежных поставщиков. Этот период также можно использовать для внедрения современных методов защиты информации и повышения осведомлённости сотрудников, что поможет обеспечить безопасность и независимость наших информационных систем.

