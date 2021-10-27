Почему у россиян нет коллективного иммунитета к коронавирусу

Он отметил, что на данный момент в России имеются три вакцины от COVID-19, и каждая вакцина доступна абсолютно любому. Однако, по его словам, россияне не хотят делать прививки, болеют и в итоге вирус изменяется, появляется все больше мутаций.



Другой причиной отсутствия всеобщего иммунитета иммунолог назвал изменчивость самого вируса. При этом он отметил, что это не главный фактор, так как, пока что, патогенные свойства вируса изменяются не сильно, но со временем при медленных темпах вакцинации коронавирус будет меняться все больше.



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