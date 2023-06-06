Почему у россиян понедельник — слева, а воскресенье — справа

Исследователи из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ показали, что подсчёт часов, дней недель и месяцев автоматически активирует горизонтальную ментальную линию в сознании русскоговорящих участников. Работа учёных опубликована в журнале Language and Cognition.

В ходе эволюции у человека не развилось специальных рецепторов, отвечающих за восприятие времени, поэтому люди используют дополнительную модальность — пространство. Проведенные западными учеными исследования показали, что ориентация возникающей временной ментальной линии может определяться направлением чтения и письма в конкретном языке.

В эксперименте ученых из НИУ ВШЭ приняли участие 54 добровольца-носителя русского языка. Им диктовали названия месяцев, дней недели и часов, потенциально смещающих внимание в левую (например, «понедельник») или правую (например, «воскресенье») часть пространства. После этого ученые просили испытуемых указать точку на отрезке, где, по их мнению, находится то или иное слово.

Результаты эксперимента подтвердили гипотезу ученых о том, что обработка единиц времени сопровождается сдвигом зрительного внимания и соответствующих ему моторных ответов в ту или иную сторону. Слыша слова с «левым» или «правым» местом на ментальной линии, испытуемые сдвигали свои «ответы» в соответствующую сторону. Более того, время реакции было значительно меньше, если расположение единиц времени на линии совпадало с их фактической локацией на экране.

Выяснилось, что горизонтальная ментальная линия активируется чаще для часов, чем для дней недели и месяцев. По мнению ученых, это связало с тем, что для подсчета недель и месяцев представители русской культуры опираются на более сложные ментальные схемы — круг, раскладку школьного дневника или сетку календаря.