Почему у вас болит спина, когда вы нервничаете

Также врач рассказала о том, что когда человек нервничает, может нарушиться дыхание.

По словам специалиста, при эмоциональном перевозбуждении начинается рефлекторное напряжение мышц шеи и спины, боли в этой области появляются из-за изменения положения головы и плеч, когда человек машинально поднимает плечи вверх и вытягивает голову вперёд.

При стрессе дыхание нарушается по причине того, что напрягается не только диафрагма, но и лестничные мышцы, крупные мышцы шеи, при перенапряжении ограничивающие движения первых рёбер и нарушающих дыхание, передние зубчатые и квадратные мышцы поясницы, которые крепятся к нижним рёбрам, при стрессе спазмирующиеcя и приводящие к острой боли.

Решением специалист считает массаж, иглорефлексотерапию и лечебные упражнения, но важно устранить причину. По её словам, не менее важно избегать хронического стресса.

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