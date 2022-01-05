Почему у вас нет новогоднего настроения: объясняет психолог

Как отметила преподаватель отделения психологии Колледжа искусств и наук в Университете Кентукки Мишель Мартель, тоска и даже депрессия на фоне праздничных гуляний — распространённое явление. Эти состояния могут развиться на фоне усталости от предпраздничной суеты, покупок, продумывания сценария праздника и от завала на работе.

Кроме того, сейчас на людей давит пандемия. Кто-то вспоминает своих близких, умерших от болезни.

Другой специалист, психолог Кэрри Варгас рассказала, что в 2021 году на фоне напряжённости, вызванной пандемией, не особо коммуникабельные люди испытывали ещё больший стресс и психологическую усталость, чем в 2020.