Почему у вас нет новогоднего настроения: объясняет психолог

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Почему у вас нет новогоднего настроения: объясняет психологЭто может быть усталость или воспоминания
Во время новогодних и других праздников у людей нередко появляется чувство тоски и даже развивается депрессия. Причины этого объяснили психологи.
Как отметила преподаватель отделения психологии Колледжа искусств и наук в Университете Кентукки Мишель Мартель, тоска и даже депрессия на фоне праздничных гуляний — распространённое явление. Эти состояния могут развиться на фоне усталости от предпраздничной суеты, покупок, продумывания сценария праздника и от завала на работе.
Кроме того, сейчас на людей давит пандемия. Кто-то вспоминает своих близких, умерших от болезни.
Другой специалист, психолог Кэрри Варгас рассказала, что в 2021 году на фоне напряжённости, вызванной пандемией, не особо коммуникабельные люди испытывали ещё больший стресс и психологическую усталость, чем в 2020.
Источник: Известия