Почему уехавшие весной айтишники начали обратно возвращаться в Россию?

По мнению руководителя Минцифры России Максута Шадаева, это связано с тем, что многие из тех, кто «уезжал на эмоциях», не смогли быстро найти работу за границей. Также немало из них и тех, кто живя за гранией, продолжают работать на российские компании в удалённом режиме.