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Почему уехавшие весной айтишники начали обратно возвращаться в Россию?Причина в целом ожидаемая
В марте и апреле 2022 года немало российских IT-специалистов выехали из страны. Тогда многим казалось, что это навсегда. Но уже совсем скоро они начали возвращаться обратно.
По мнению руководителя Минцифры России Максута Шадаева, это связано с тем, что многие из тех, кто «уезжал на эмоциях», не смогли быстро найти работу за границей. Также немало из них и тех, кто живя за гранией, продолжают работать на российские компании в удалённом режиме.
А второй тренд, который я сейчас вижу, что, к сожалению для тех, кто уехал, возникают зачастую проблемы с трудоустройством <...> К сожалению, есть определённый уровень недоверия к российским разработчикам, их называют шпионами.
Максут Шадаев
В то же время Шадаев признал, что часть наиболее востребованных специалистов без труда и достаточно быстро находят новую работу. Более того, за наиболее успешными российскими разработчиками за границей велась охота, заключил глава Минцифры.