Почему утята плывут строго в ряд следом за уткой: объясняют учёные

Группа учёных во главе с морским архитектором Жиминг Юань из Университета Стратклайда в Глазго в Шотландии, используя компьютерное моделирование волн водоплавающих птиц, рассчитали, что утёнок, плывущий в нужном «фарватере» за своей матерью, получают помощь от динамики волн, создаваемых уткой. Более ранние измерения метаболизма утят показали, что молодняк экономит энергию, когда плывет за лидером, но физические причины такой экономии были неизвестны

Когда утёнок плывёт самостоятельно, ему необходимо создавать волны для собственного движения. При этом расходуется значительное количество энергии. Но кроме этого, создаваемые утёнком волны усиливают сопротивление воды. Но утята, находящиеся в «фарватере» матери, испытывают на 158% меньше волнового сопротивления, чем при плавании в одиночку. По словам исследователей, это означает, что утёнок получает вспомогательный толчок от идущей впереди утки, формируется явление деструктивной интерференции набегающих волн — они не отталкивают, а наоборот, подталкивают утят вперёд. Такая цепочка создаётся для всего строя — каждый впереди плывущий утёнок передаёт энергию плывущему позади.

Принцип движения уток исследователи предложили применять в судоходстве, конструируя или снаряжая грузовые водные поезда. По их мнению, это снизит стоимость морских грузоперевозок за счёт меньшего сопротивления воды и меньших трат на топливо.

«Это первое исследование, которое раскрывает причины того, как водоплавающие птицы сохраняют энергию во время движения», — сказано в отчёте исследования.