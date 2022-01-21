Почему в ближайшие годы станет всё больше близоруких людей

Было изучено несколько возрастных категорий. Самыми «взрослыми» среди исследуемых были люди, родившиеся между 1939 и 1944 годами — у 12,6% близорукость развилась в детстве, а у 7,4% — позже в жизни. Но у тех, кто родился между 1965 и 1970 годами, эти показатели увеличились до 15,6% и 13,6% соответственно.

В целом доля людей с близорукостью в самой старшей и самой младшей категориях увеличилась с 20% до 29,2%, хотя большинство дополнительных случаев заболевания были лёгкими. При этом 30,9% — самый высокий процент — был зафиксирован у тех, кто родился между 1955 и 1959 годами, что говорит о тревожной тенденции.

Считается, что близорукость вызывается сочетанием генетических и экологических факторов, в том числе увеличением времени, проводимого за экраном. Но, учитывая обнаруженную тенденцию, учёные предполагают, что существует несколько причин такого скачка: изменения в рационе питания в детстве, рост использования цифровых экранов и изменения в методах обучения.

Всё это говорит о нарастающей «эпидемии» близорукости в Европе в целом и Великобритании в частности.