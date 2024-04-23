Почему в некоторых смартфонах вирусы предустановлены «с завода»

Злоумышленники активно атакуют владельцев Android-смартфонов в России, говорится в сообщении от «Лаборатории Касперского». За первый квартал 2024 года число таких атак увеличилось в 5,2 раза по сравнению с прошлым годом, затронув более 19 миллионов человек. Самые распространённые угрозы включают в себя вирусы Dwphon и Mamont, которые собирают личную информацию и платёжные данные.

Основной путь распространения вредоносных программ — через сторонние площадки и приложения. Некоторые атаки даже происходят через предустановленные вирусы, что оставляет уязвимыми даже новые OEM-устройства. Такие смартфоны может заказать любая компания, даже не связанная с производством электроники.