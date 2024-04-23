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Наука и технологии
Опубликовано 23 апреля 2024, 21:44
2 мин.

Почему в некоторых смартфонах вирусы предустановлены «с завода»

Отвечает эксперт
Эксперты «Лаборатории Касперского» рассказали о росте числа кибератак на Android-устройства
Почему в некоторых смартфонах вирусы предустановлены «с завода»
© camilo jimenez

Злоумышленники активно атакуют владельцев Android-смартфонов в России, говорится в сообщении от «Лаборатории Касперского». За первый квартал 2024 года число таких атак увеличилось в 5,2 раза по сравнению с прошлым годом, затронув более 19 миллионов человек. Самые распространённые угрозы включают в себя вирусы Dwphon и Mamont, которые собирают личную информацию и платёжные данные.

Основной путь распространения вредоносных программ — через сторонние площадки и приложения. Некоторые атаки даже происходят через предустановленные вирусы, что оставляет уязвимыми даже новые OEM-устройства. Такие смартфоны может заказать любая компания, даже не связанная с производством электроники.

Проблема таких аппаратов заключается в практически полном отсутствии аудита безопасности ПО устройств. Как правило, это малоизвестные бренды, которые заказывают такую продукцию, ориентируются только на закупочную стоимость, характеристики продукта и наличие локализации его для российского рынка — русский язык в составе прошивки, полная поддержка российских диапазонов частот LTE, наличие NFC.

Евгений Харитонов
Главный редактор Ferra.ru

Пользователи могут столкнуться с риском, скачивая приложения из неофициальных источников, таких как APKPure, и должны быть осторожны, даже если приложение кажется легитимным.

Android считается уязвимым из-за его разнообразия "железа" и ограничений в обновлениях безопасности для некоторых устройств. Пиратские площадки и приложения представляют основную угрозу, содержащую вредоносное ПО. Пользователи должны быть внимательны при загрузке программ и приложений, и использовать только официальные источники, чтобы минимизировать риск заражения устройства.