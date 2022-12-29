Почему в новогодние праздники количество заболевших гриппом снижается

По словам специалиста, в праздники уменьшается количество людей в транспорте, нет детей в школах, детских садах, приостанавливается офисная работа. Много людей уезжает за город, это уменьшает плотность контактов, что в передаче гриппа самое главное. В целом уменьшается количество людей на улицах.

Но во время праздников всё же остаются опасные мероприятия — рестораны и походы в гости.

Также Ярцева отметила, что всплеск заболеваемости гриппом, как правило, прогнозируется в конце января и в марте.

«Этот период праздников для нас удачен, потому что во время праздников приостанавливается офисная работа, посещение школ и детских садов, что самое важное в распространении этого вируса. Контакты прекращаются, люди разъезжаются по своим дачам, выходят на улицы и начинают проводить больше времени на природе», — подчеркнула врач.

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