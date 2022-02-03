Почему в одной семье не все заражаются коронавирусом

По словам эксперта, дело в высоком уровне интерферонов и в особенностях органов дыхания. У отдельных людей есть не только специфическая защита от вирусов, которую обеспечивают антитела, но неспецифическая — интерфероны в крови. Кроме этого, человека могут защищать различные вещества, которые вырабатывают клетки слизистой носа. Всё это является естественной защитой от вируса.

При этом Звонков подчеркнул, что, несмотря на такую возможную защиту, пренебрегать эпидемиологическими мерами — ношением маски, соблюдением дистанции — не стоит.

«Кроме специфической защиты от коронавируса с помощью антител существует ещё несколько факторов неспецифической защиты: интерфероны в крови, а также различные вещества, которые вырабатываются клетками, находящимися в слизистой оболочке носа. Есть люди, у которых достаточно высокая концентрация веществ в слизистой, и у них дольше происходит заражение коронавирусом. Второй фактор — это лимфоциты. Когда они активно реагируют на антигены, начинается выброс интерферона, что является защитой против вирусов», — объяснил эксперт.

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