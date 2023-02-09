Наука и технологии
23:55, 09 февраля 2023
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Почему в России до сих пор не закончилась пандемия коронавируса

Объяснил биолог

На днях Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости одновременно гриппом и коронавирусом. Почему в России до сих пор не закончилась пандемия COVID-19, объяснил профессор кафедры вирусологии биофака МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Почему в России до сих пор не закончилась пандемия коронавируса

Фото: Wallpaperflare.com

По словам эксперта, сейчас идёт «эпидемия непривитых». Именно в среде таких людей наибольшее количество тяжёлых случаев болезни и даже смерти. При этом чаще заболевают и ещё не переболевшие люди.

Идёт эпидемия непривитых: самых тяжёлых случаев болезни и смерти больше среди тех, кто не вакцинирован.

Алексей Аграновский
Профессор кафедры вирусологии биофака МГУ, доктор биологических наук

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