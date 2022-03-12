Почему в России снизилась смертность от коронавируса

По его словам, это обусловлено успешной вакцинацией населения и внедрением новых методов лечения. Как отметил чиновник, успехом стали «те технологии лечения, медикаменты, организационные моменты, которые наши учёные, медицинское сообщество разработало и внедрило в практику».

«Мы видим, что, несмотря на новую волну «Омикрона», смертность в целом по стране и летальность стала меньше. Конечно, это связано с успешной вакцинацией наших граждан», — подчеркнул Плутницкий.

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