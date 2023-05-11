Почему в российских школах не разрешат использовать искусственный интеллект

То, что предлагается, это называется «давайте мы будем учить использовать Microsoft, но не будем учить его разрабатывать. Насколько мне известно, в школах на уроке математики нельзя использовать калькулятор. Потому мне кажется странной инициатива использовать ИИ для решения задач. Всё-таки школьники должны сперва научиться решать задачи, используя собственный мозг. Я беспокоюсь, что такая инициатива приведёт к тому, что школьники разучатся решать задачи, писать грамотные тексты без использования нейросети.



