Почему в российских школах не разрешат использовать искусственный интеллект

Почему в российских школах не разрешат использовать искусственный интеллектЧтобы сохранить способность школьников к обучению
Разработчик нейросетей, гендиректор компании «Нейросети Ашманова» Станислав Ашманов прокомментировал инициативу вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова о внедрении в российской школе искусственного интеллекта. Предлагается обучать детей использованию ИИ и таким образом развивать критическое мышление и готовить школьников для рынка труда будущего.
По мнению Ашманова, внедрение в школе ИИ приведёт к обратному результату: дети впоследствии попросту не смогут грамотно писать и самостоятельно решать задачи.
То, что предлагается, это называется «давайте мы будем учить использовать Microsoft, но не будем учить его разрабатывать. Насколько мне известно, в школах на уроке математики нельзя использовать калькулятор. Потому мне кажется странной инициатива использовать ИИ для решения задач. Всё-таки школьники должны сперва научиться решать задачи, используя собственный мозг. Я беспокоюсь, что такая инициатива приведёт к тому, что школьники разучатся решать задачи, писать грамотные тексты без использования нейросети.