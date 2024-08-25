Почему ваш пароль можно взломать всего за одну минуту и как это исправить

Современные технологии сделали безопасность данных важной темой для пользователей. Несмотря на это, многие продолжают использовать простые пароли, которые легко угадать. Исследования показывают, что 65% паролей российских пользователей можно взломать всего за минуту. Более того, около 30% людей используют один и тот же пароль на нескольких сайтах, что значительно повышает риски.

Злоумышленники часто делают ставку на шаблонное мышление пользователей. Когда их просят придумать пароль, они чаще всего используют распространённые слова или комбинации, такие как имена питомцев или любимые марки автомобилей. При этом многие публикуют личную информацию в соцсетях, что облегчает задачу киберпреступникам. В отличие от подростков, которые используют более сложные методы защиты, взрослые чаще игнорируют необходимость в крепких паролях, тем самым создавая возможности для взломов.

Чтобы повысить безопасность своих данных, пользователям нужно больше знать о создании надёжных паролей. Современные требования к паролям изменились: теперь рекомендуется использовать пароли длиной не менее 16 символов и менять их не реже, чем раз в полгода. Для создания запоминающихся паролей можно использовать ассоциации и упорядочивание. Например, фразу «Я первый раз был на море, когда мне было 4 года» можно преобразовать в I1rB@m, kM$4g. Это не только защитит аккаунты, но и поможет избежать кражи личной информации.