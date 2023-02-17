Почему вегетарианство вреднее для мира, чем умеренное потребление мяса

Почему вегетарианство вреднее для мира, чем умеренное потребление мясаВыяснили учёные
Вегетарианство вреднее для мира, чем умеренное потребление мяса, из-за большего выброса парниковых газов при производстве таких продуктов. Учёные из Университета штата Джорджия, США, рассказали, что массовый переход на вегетарианское питание может нанести окружающей среде ещё больший вред и повлиять на глобальное потепление , чем умеренное потребление мяса.
Фото: Livescience.com
Специалисты проследили разницу в производстве мясных продуктов и вегетарианских. Оказалось, что для производства соевых продуктов, которые необходимы веганам для получения достаточного количества белка, вырубаются большие участки лесов в Индии, Нигерии и Малайзии со всеми последствиями для экологии. То есть далеко от европейского и американского потребителя, поэтому вред такого производства неочевиден.
Массовость вегетарианства предполагает большие доставки продуктов, что также влияет на углеродный след. Вредна для окружающей среды и транспортировка пальмового масла.
При этом небольшие фермерские хозяйства, выращивающие мясной скот, выбрасывают меньше парниковых газов, чем производство вегетарианской еды.