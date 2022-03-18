Почему вино полезно пить диабетикам

Специалисты рассказали о том, что в ходе исследований выявили связь между снижением риска развития диабета второго типа и небольшими дозами алкоголя. Речь идёт об употреблении небольших доз вина за обедом, примерно бокал.

В ходе исследования были изучены данные 312 тысяч человек, употребляющих алкоголь, из них у 8600 в течение 11 лет развился диабет второго типа.

При этом оказалось, что у людей, умеренно употребляющих вино за обедом, риск диабета снизился на 14%. У тех, кто пил пиво или ликёр — риск вырос.

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