Почему витамин D особенно важен для иммунитета

Используя проточную цитометрию для изучения тканей мыши с иммунными клетками, учёные пришли к выводу, что часть клеток были нечувствительны к витамину D, в то время как другие колонии клеток были почти полностью восприимчивы к нему.

Это, в свою очередь, указывает на факт регулирования иммунного ответа витамином D. Происходит это через воздействие на определённые клетки. При этом сам витамин выступает в данном случае в качестве «корректора» иммунной системы.

Он, например, помогает организму распознавать угрозы и реагировать на них, а также отключает иммунный ответ, когда патоген уничтожен.

По словам исследователей отметили, обнаруженная ими функция очень важна, поскольку летальность многих инфекций является результатом слишком сильного иммунного ответа, который может привести к длительному воспалению.