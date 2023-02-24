Почему внедрение чат-бота в Google Поиск может «разорить» компанию

Председатель совета директоров Alphabet Джон Хеннесси заявил, что «большая языковая модель», подобная Bard, может увеличить стоимость одного поискового запроса для компании в 10 раз по сравнению с традиционным поиском по ключевым словам.

В основном это будет происходить за счёт вычислительных затрат. И хотя оптимизация способна снизить эти расходы, по оценкам аналитиков, использование Bard может «разорить» Google на 6 млрд долларов к 2024 году.