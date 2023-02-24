Почему внедрение чат-бота в Google Поиск может «разорить» компанию

Почему внедрение чат-бота в Google Поиск может «разорить» компаниюОна может потерять на этом многие миллиарды долларов
Новейшая модель искусственного интеллекта Google для поиска под названием Bard ещё не была представлена широкой публике. Но уже сообщается, что её использование может значительно увеличить расходы Google.
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Председатель совета директоров Alphabet Джон Хеннесси заявил, что «большая языковая модель», подобная Bard, может увеличить стоимость одного поискового запроса для компании в 10 раз по сравнению с традиционным поиском по ключевым словам.
В основном это будет происходить за счёт вычислительных затрат. И хотя оптимизация способна снизить эти расходы, по оценкам аналитиков, использование Bard может «разорить» Google на 6 млрд долларов к 2024 году.
По словам экспертов, поисковый гигант вовсю торопится с разработкой своего продвинутого ИИ для поиска, поскольку у него появился опасный конкурирует в лице недавно запущенного Bing на базе ChatGPT.