Почему воспитывать детей на советских фильмах не правильно

Советские мультфильмы часто показывали, что плохие персонажи оставались плохими до конца, не учились на своих ошибках. Это могло создать у детей впечатление, что даже в реальной жизни за плохие поступки им не простят. Нейропсихолог Наталья Наумова говорит, что современные мультфильмы учат нас, что все люди могут совершать как хорошие, так и плохие поступки.

Сегодняшние мультфильмы опираются на психологические знания и показывают, что добрые и плохие поступки могут быть у любого человека. Это важное послание для детей, которые учатся понимать, что поступки могут быть разными, но это не делает их самих плохими. Такой подход способствует формированию у детей более зрелого и понимающего отношения к миру.

Наумова также подчёркивает, что для детей разного возраста подходят разные мультфильмы. Младшим детям до четырёх лет можно показывать советские мультфильмы, но родители должны следить, чтобы в них не было сцен с курением, что было допустимо в СССР. Старшим детям лучше показывать современные мультфильмы, которые более динамичны и интересны для современных детей.

Важно, чтобы родители смотрели мультфильмы вместе с детьми и готовы были обсудить с ними содержание и пояснить, что происходит на экране. Таким образом, родители могут влиять на воспитание своих детей, учить их доброте, мудрости и чуткости к окружающему миру.