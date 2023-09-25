Почему воспитывать детей на советских фильмах не правильно

Почему воспитывать детей на советских фильмах не правильноОтвечает эксперт
Российский психолог рассказала, почему советские мультики не всегда лучше чем современные для детского развития
Советские мультфильмы часто показывали, что плохие персонажи оставались плохими до конца, не учились на своих ошибках. Это могло создать у детей впечатление, что даже в реальной жизни за плохие поступки им не простят. Нейропсихолог Наталья Наумова говорит, что современные мультфильмы учат нас, что все люди могут совершать как хорошие, так и плохие поступки.
Сегодняшние мультфильмы опираются на психологические знания и показывают, что добрые и плохие поступки могут быть у любого человека. Это важное послание для детей, которые учатся понимать, что поступки могут быть разными, но это не делает их самих плохими. Такой подход способствует формированию у детей более зрелого и понимающего отношения к миру.
Наумова также подчёркивает, что для детей разного возраста подходят разные мультфильмы. Младшим детям до четырёх лет можно показывать советские мультфильмы, но родители должны следить, чтобы в них не было сцен с курением, что было допустимо в СССР. Старшим детям лучше показывать современные мультфильмы, которые более динамичны и интересны для современных детей.
Важно, чтобы родители смотрели мультфильмы вместе с детьми и готовы были обсудить с ними содержание и пояснить, что происходит на экране. Таким образом, родители могут влиять на воспитание своих детей, учить их доброте, мудрости и чуткости к окружающему миру.