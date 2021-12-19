Почему ВОЗ до сих пор не признала вакцину Спутник V — ответил представитель самой организации

Но, как можно заметить, этого до сих пор так и не произошло. Почему так? Ответить на этот вопрос взялась официальный представитель международной организации Маргарет Харрис.

По словам специалиста, ВОЗ продолжает активно оценивать техническое досье на российскую вакцину. Но ей не хватает дополнительных данных о вакцине, которую специалисты организации ждут.

При этом Харрис опровергла информацию о лицензировании исключительно западных препаратов — такие утверждения она назвала открытой ложью. В качестве несостоятельности слухов, специалист назвала признание организацией вакцины из Китая и Индии.

Напомним, что ранее стало известно об исследованиях российского препарата в Аргентине и Венгрии.