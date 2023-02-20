Почему вредно пить чай и кофе во время простуды

По словам специалиста, эти два напитка могут нанести вред больному организму. Связано это с тем, что они увеличивают нагрузку на организм, а также содержат кофеин, который может стимулировать работу сердца и усиливать стресс.

И хоть во время болезней необходимо пить больше жидкости для выведения токсинов из организма, употребление напитков с высоким содержанием кофеина и сахара, таких как кофе и чай, может только ухудшить состояние.

Вместо них врач порекомендовал пить простую воду, настой шиповника или клюквенный сок.

Напомним, что ранее другой известный врач, Александр Мясников, развеял распространённый миф о повышении риска образования камней в почках из-за кофе. По его словам, последние исследования показали, что умеренное потребление кофе наоборот может снизить риск их образование.