Почему врожденный иммунитет иногда доводит до летального исхода

Сотрудники Института физико-химической биологии (НИИФХБ) им. Белозерского считают, что это своего рода эволюционный защитный механизм от распространения эпидемии дальше в популяцию.

В пример они приводят клетки, которые при нормальной своей работе запрограммированы на “самоубийство” в случае заражения этой клетки чем-то достаточно серьезным. В этом процессе порой бывают ошибки, что в итоге может привести к опухолям, бесконечно размножающимся клеткам.

Ученые обнаружили определенные параллели между самоуничтожением клеток и смертью от слишком активного иммунитета. В итоге они пришли к определенному выводу: “как клеточная программа самоуничтожения убивает клетку вместе с инфекцией, так врождённый иммунитет вместе с инфекцией убивает больную особь”.