Почему все чаще появляются новости о проблемах на МКС

Международная космическая станция (МКС) сталкивается с нештатными ситуациями, и генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов объявил, что одной из причин этой проблемы является возраст станции. Ещё одним фактором, по его мнению, является наличие космического мусора вблизи Земли.

Борисов подчеркнул, что космический мусор на орбите требует постоянного наблюдения и устранения. Эта проблема, согласно генеральному директору «Роскосмоса», становится все более серьёзной и будет только усиливаться со временем. Он считает, что необходимо подходить к ней очень серьёзно и принимать комплексные меры, включая защиту от космического мусора и своевременное избегание столкновений с ним.

Юрий Борисов отметил, что его американские коллеги не впадают в панику по этому поводу. Они воспринимают ситуацию как нормальное явление, которое требует серьёзного анализа и разрешения.