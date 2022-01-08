Почему вы не похудеете даже на диете, если не будете правильно спать

Если человек нормально не спит, ложится не в период 22:00-23:00 часа, а позже полуночи, и это происходит регулярно, в организме может произойти гормональный сбой. По этой причине мозг, которому постоянно нужна подпитка, подаёт о сигналы о состоянии голода. Именно поэтому специалисты говорят о связи бессонницы и ожирения, на фоне которой диеты бесполезны.

«Постепенно в организме происходит гормональный дисбаланс, приводящий сначала к неконтролируемому набору веса, а затем и к ожирению. А это уже чревато развитием ряда хронических заболеваний, включая сахарный диабет», — уточнили эксперты.