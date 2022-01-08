Почему вы не похудеете даже на диете, если не будете правильно спать

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Почему вы не похудеете даже на диете, если не будете правильно спатьСуществует прямая связь между бессонницей и ожирением
Врачи предупредили о том, что любую диету нужно начинать не с пищевой дисциплины, а с нормального сна. Если человека мучает бессонница, то похудеть не получится.
Если человек нормально не спит, ложится не в период 22:00-23:00 часа, а позже полуночи, и это происходит регулярно, в организме может произойти гормональный сбой. По этой причине мозг, которому постоянно нужна подпитка, подаёт о сигналы о состоянии голода. Именно поэтому специалисты говорят о связи бессонницы и ожирения, на фоне которой диеты бесполезны.
«Постепенно в организме происходит гормональный дисбаланс, приводящий сначала к неконтролируемому набору веса, а затем и к ожирению. А это уже чревато развитием ряда хронических заболеваний, включая сахарный диабет», — уточнили эксперты.
Источник: Inc-News