Почему вы стали хуже соображать после того, как переболели коронавирусом

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Почему вы стали хуже соображать после того, как переболели коронавирусомПричины одинаковые и для ковида, и для деменции
Учёные из Университета Ла Троба в Австралии обнаружили сходство неврологических последствий длительного ковида с теми, которые характерны для болезней Альцгеймера и Паркинсона.
Оказалось, что после перенесённого лонг-ковида так же, как при развитии деменции, пациенты жалуются на т.н. мозговой туман. Это состояние вызывается скоплением в сосудах головного мозга амилоидных бляшек, состоящих из белковых фрагментов, пептидов, коронавируса — ORF6 и ORF10.
Учёные предполагают, что амилоиды устойчивы к разрушениям, поэтому накапливаются не только в сосудах, но и присутствуют в центральной нервной системе пациентов с COVID-19. Этим и вызваны стойкие неврологические состояния у переболевших коронавирусом.
Если дальнейшие исследования подтвердят, что скопления амилоидов связаны с длительным коронавирусом, то для лечения «ковидного тумана» будут применять препараты против болезней Альцгеймера и Паркинсона.
Источник:Lenta.ru
Автор:Андрей КадуковТеги: