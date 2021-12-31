Почему закусывать спиртное колбасой вредно для здоровья

По её словам, колбасы содержат насыщенный жир. Он усваивается медленно, при этом алкоголь стимулирует работу желудка и жир быстрее попадает в кишечник. А это не хорошо для организма.

«Это может нарушать усвоение жиров. А поскольку алкоголь стимулирует пищеварение и работу желудка, эти продукты быстро перейдут в 12-перстную кишку, жиры не будут успевать перевариваться, и это не очень хорошее сочетание», — отметила врач.