Почему закусывать спиртное колбасой вредно для здоровья

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Почему закусывать спиртное колбасой вредно для здоровьяВ ней есть насыщенные жиры
Об опасности закусывания спиртного колбасой предупредила врач-диетолог Наталья Круглова.
По её словам, колбасы содержат насыщенный жир. Он усваивается медленно, при этом алкоголь стимулирует работу желудка и жир быстрее попадает в кишечник. А это не хорошо для организма.
«Это может нарушать усвоение жиров. А поскольку алкоголь стимулирует пищеварение и работу желудка, эти продукты быстро перейдут в 12-перстную кишку, жиры не будут успевать перевариваться, и это не очень хорошее сочетание», — отметила врач.
Источник: Lenta.ru